Il Milan ha le idee più chiare sul prossimo allenatore: l’ex Inter è il primo obiettivo, ma la concorrenza della Juventus resta una minaccia.

Giorgio Furlani, che in questi giorni è volato a Dubai per degli impegni commerciali, ha preso una decisione importante per il futuro del Milan: il candidato principale per la panchina è Antonio Conte. Dopo una stagione altalenante e un progetto tecnico da rilanciare, la dirigenza rossonera vuole un profilo esperto e vincente. Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas non sono mai stati opzioni concrete, mentre Roberto De Zerbi e Roberto Mancini restano solo suggestioni. L’approdo dell’ex Inter e Juve, però, potrà avvenire solo a fine stagione, quando saranno definiti i nuovi scenari in Serie A.

La Juventus può inserirsi nella corsa

Conte è legato al Napoli fino al 2027, ma il suo futuro è incerto. In caso di vittoria dello Scudetto, potrebbe chiedere la rescissione del contratto a causa dei rapporti tesi con Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il Milan dovrà guardarsi dalla Juventus: se Andrea Agnelli tornasse alla guida dei bianconeri, Conte potrebbe essere il suo primo obiettivo per la panchina. Questo scenario potrebbe complicare i piani rossoneri, che dovranno muoversi con decisione per evitare sorprese.

Il viaggio negli USA ha cambiato le prospettive

Rispetto all’anno scorso, il Milan sembra aver superato le perplessità economiche e caratteriali su Conte. Il recente viaggio di Furlani negli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale ha portato a una svolta: l’allenatore salentino è ora considerato la scelta migliore per rilanciare la squadra. Il Milan vuole chiudere la stagione con un posto in Champions e, solo dopo, affondare il colpo decisivo per portare Conte a Milanello. A giugno sarà il momento della verità, con i rossoneri pronti a tutto per il loro nuovo tecnico.

Leggi l’articolo completo Né Fabregas, né Allegri, Furlani punta a un altro profilo per la panchina del nuovo Milan, su Notizie Milan.