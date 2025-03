Al Milan il top player che ha incantato la Serie A: Tare DS e Allegri in panchina, lo porterebbero subito in rossonero

Al Milan il top player che ha incantato la Serie A: Tare DS e Allegri in panchina, potrebbero regalare ai tifosi un super colpo di mercato.

La stagione in corso non sta portando le soddisfazioni sperate per il Milan, con performance al di sotto delle aspettative che stanno spingendo la dirigenza a considerare importanti cambiamenti per il futuro prossimo. In questo contesto di rifondazione, emergono due figure chiave per il rilancio dei rossoneri: Igli Tare, in procinto di essere ufficializzato come nuovo direttore sportivo, e Massimiliano Allegri, l’allenatore che potrebbe prendere le redini della squadra. Il duo potrebbe beneficiare di 86 milioni di euro, una cifra imponente, per fare il mercato: il piano sarebbe già pronto.

L’arrivo di Igli Tare

La dirigenza del Milan sta valutando la figura del direttore sportivo il tassello mancante per affrontare al meglio le sfide future. Igli Tare, con un passato importante come dirigente della Lazio, sembra essere l’uomo scelto per questo ruolo, con le parti che avrebbero già trovato un accordo. Il suo incarico diventerà ufficiale probabilmente entro la fine di marzo. Le aspettative nei suoi confronti sono alte, soprattutto per la sua capacità di costruire squadre competitive, come dimostrato in passato. La sua prima grande decisione, qualora Furlani avalli la scelta, riguarderà la scelta del nuovo allenatore, con un’ammirazione non velata per Massimiliano Allegri che potrebbe tradursi nella sua nomina. Allegri emerge come la figura ideale per guidare il nuovo corso Milan, condividendo con Tare non solo una visione calcistica affine ma anche idee specifiche per il mercato. La loro collaborazione potrebbe inaugurare un periodo di profonda rifondazione tecnica e tattica per i rossoneri, con l’intento di risollevare le sorti di un club che sta vivendo una stagione complicata. Allegri, con una solida esperienza sia in Italia che all’estero, potrebbe essere l’uomo giusto per rilanciare il Milan verso obiettivi più ambiziosi.

Tare e Allegri portano il top player al Milan

Uno dei primi nomi sulla lista del calciomercato milanista è quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista apprezzato sia da Tare che da Allegri. Il suo passato alla Lazio, sotto la guida direttiva di Tare, e i tentativi di Allegri di portarlo alla Juventus, dimostrano una stima reciproca e consolidata. Attualmente in forza all’Al-Hilal, il serbo potrebbe considerare un ritorno in Serie A, riducendosi lo stipendio pur di tornare in un campionato competitivo come il nostro. Nonostante due anni in Arabia Saudita – scrive Milanlive.it – il centrocampista ha mantenuto uno stato di forma invidiabile, elemento che non fa titubare il Milan sulla sua valutazione. L’operazione per riportare Milinkovic-Savic in Italia non si presenta facile, soprattutto per la trattativa con l’Al-Hilal che dovrebbe lasciar partire il giocatore per una cifra non superiore ai 10 milioni di euro. Tuttavia, il Milan sembra determinato a percorrere questa strada, fiducioso delle qualità del giocatore che potrebbe rappresentare un innesto di valore per il progetto tecnico di Allegri. L’ufficialità di Tare come direttore sportivo segnerà l’avvio concreto delle operazioni di mercato, con il Milan pronto a sferrare l’attacco decisivo per il ritorno di Milinkovic-Savic in Serie A.

