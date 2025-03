Difesa Milan da rifondare, “pronto” il top player per il salto di qualità: svelato il nome del colpaccio rossonero per l’estate

Difesa Milan da rifondare, “pronto” il top player per il salto di qualità. L’ultima indiscrezione rivela il nome su cui starebbe ragionando il Club.

Nel vibrante mondo del calcio, dove le strategie e le formazioni sono in costante evoluzione, il Milan si prepara a una nuova mossa strategica nel prossimo calciomercato estivo. La recente trasformazione della squadra, seguendo una piccola rivoluzione avvenuta a gennaio, ha lasciato il segno con l’uscita di figure chiave dello Scudetto conseguito appena due anni fa. Nonostante l’attuale posizione non brillante in classifica e le perplessità sollevate da taluni cambiamenti, il club rossonero ha già delineato i contorni per un ulteriore rafforzamento della squadra, puntando decisamente su un settore nevralgico: la difesa. Non solo, i piani societari sono focalizzati anche sul nuovo DS che guiderà le grandi manovre rossonere e, a tal proposito, l’ultima indiscrezione emersa promette di lasciare i tifosi spiazzati.

Una difesa da rinnovare

Il Milan ha dimostrato una chiara intenzione di rinnovare il proprio reparto difensivo. La partenza di alcuni protagonisti dello Scudetto, compreso Fikayo Tomori che era in procinto di trasferirsi al Tottenham a gennaio, sottolinea la strategia di riorganizzazione in atto. Con Tomori sempre più lontano dal club, nonostante la sua scelta invernale di rimanere, e la possibile conferma di Pavlovic, che nonostante le continue apparizioni non convince appieno, si rende evidente la necessità di un innesto di alto livello in difesa. In questo scenario, il giovane Malick Thiaw emerge come il migliore tra i difensori attuali, ma anche lui potrebbe lasciare il club se dovesse arrivare un’offerta adeguata.

Il colpo dell’estate sarà un difensore di spessore

Il Milan, dunque, si trova di fronte alla necessità impellente di integrare un difensore centrale di alto profilo, capace di rinvigorire la linea arretrata. Dopo l’importante investimento di gennaio per l’attaccante Santiago Gimenez, pari a 35 milioni, è giunto il momento di concentrarsi sulla difesa. Il club si affaccia sul mercato con l’obiettivo di individuare un giovane talento, già maturo esperienza, che possa soddisfare le necessità tecniche e tattiche della squadra. Un nome che circola con insistenza – scrive Milanlive.it – è quello di David Hancko del Feyenoord, seguito anche da altri club di prestigio come la Juventus. Tuttavia, la scelta finale dipenderà da diversi fattori, inclusa l’identità del futuro allenatore e la relativa visione di gioco, specialmente per quanto riguarda la fase difensiva.

