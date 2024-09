Tommaso Turci ha commentato l’attuale momento del Milan evidenziando cosa manchi alla squadra, facendo il nome di Sandro Tonali.

Il momento del Milan è decisamente molto delicato, complesso. Il clima non è certamente dei migliori e occorre quanto prima porre rimedio. A tal proposito Tommaso Turci, nel corso della trasmissione Tutti in the box su Youtube, ha evidenziato uno dei temi che a suo dire crea maggiori problemi al Milan. All’interno del suo ragionamento ha aggiunto inoltre una riflessione molto significativa relativa a quanto manchi realmente un giocatore come Sandro Tonali.

Al Milan accettano la sconfitta

“Ero a Parma per Parma-Milan. Ho intervistato i giocatori nel post-partita a bordo campo assieme a Berhami. È arrivato ai nostri microfoni Musah e, per quanto sia un ottimo centrocampista, rispondeva alle domande come se la sconfitta di quel giorno passasse un po’ in secondo piano. Se giochi nel Milan non posso pensare che si accetti la sconfitta, vale per tutti. Il risultato è la cosa più importante, la voglia di portarlo a casa è ancora più importante.

Si può perdere, ma in questo momento mancano quelli che non lo accettano”.

Yunus Musah

La mancanza di Tonali

“Ho la sensazione che Tonali sia cresciuto molto. Ha lavorato per un anno, bene, ha visto un obiettivo, ha lavorato per l’obiettivo e ora ha una carica che è trascinante. Cosa ha Tonali che non hanno molti altri giocatori? Lui ha un forte senso di appartenenza per il gruppo, per i compagni, per la squadra in cui gioca. Questa cosa è una dote innata, che Tonali ha sempre avuto: nei modi, nella corsa in più, nel contrasto, nel richiamare un compagno, che è una cosa che trascina. Questo è mancato tanto all’Italia e in questo momento sta mancando

anche al Milan”.

