Il Milan pare abbia deciso come affrontare l’assenza per infortunio di Bennacer. Da Milanello filtrano i profili indicati dalla società.

Nell’universo calcistico, i club si trovano spesso a fronteggiare imprevisti che mettono alla prova la profondità e la resilienza dei loro organici. Il Milan è attualmente alle prese con una situazione che richiede attenzione e strategia. Il centrocampista Ismael Bennacer, elemento fondamentale della rosa rossonera, ha subito un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal rettangolo di gioco per un’estesa durata, lasciando così un vuoto importante nella formazione guidata da Paulo Fonseca.

La soluzione interna

A chiarire la situazione di come il Milan pensa di affrontare lo stop forzato di Bennacer, ci pensa Nicolò Schira che, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato i piani su cui stanno lavorando in quel di Via Aldo Rossi. Nello specifico afferma che “Il Milan ha deciso di non ingaggiare un parametro zero, anche se l’infortunio di Bennacer sarà a lungo termine. Il Milan vuole concentrarsi sui propri giovani talenti come Kevin Zeroli e Silvano Vos”.

Ismaël Bennacer

Niente mercato a gennaio?

La scelta di puntare sui giovani Zeroli e Vos è da leggere nell’immediato, non certamente nel futuro. Non è da escludere che il Milan possa operare a gennaio qualche innesto, soprattutto se si verificassero condizioni favorevoli. L’unica certezza è che il Club di Via Aldo Rossi non è intenzionato a muoversi nel mercato degli svincolati, in cerca di centrocampisti. Da escludere quindi i possibili arrivi di Rabiot e Pjanic. Il Milan ha deciso di dare spazio ai propri giovani, in particolare Vos ha già dimostrato di possedere numeri importanti.

