I dirigenti nerazzurri sono in buoni rapporti con l’entourage dell’attaccante canadese ma convincerlo non sarà semplice.

Nel calciomercato attuale la pianificazione a lungo termine è cruciale per mantenere la competitività sia a livello nazionale che internazionale. In questo panorama, il caso di Jonathan David, stella in ascesa del Lille e centro di un intrigante scenario di trasferimento, riflette la complessità e l’intensità della lotta tra i top club europei per assicurarsi i servigi dei migliori talenti disponibili.

Un gioiello canadese nel mirino

L’attaccante canadese si è guadagnato l’attenzione dei giganti europei con prestazioni notevoli nel campionato francese. Con un contratto in scadenza il 1° luglio 2025, David ha aperto la porta a future opportunità, esprimendo disponibilità verso tutte le leghe e non limitandosi esclusivamente alla Premier League. La sua apertura al dialogo per il rinnovo contrattuale con il Lille non esclude la possibilità di un suo prossimo trasferimento, creando un vero e proprio giallo sul suo futuro.

Jonathan David

Nerazzurri in pole position

Tra i vari club interessati, l’Inter si distingue per la tempestività e la determinazione con cui ha seguito David. Già da tempo osservato specialmente dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, l’Inter ha recentemente compiuto passi concreti avvicinandosi all’entourage del giocatore. Come rivela FcInterNews, l’incontro con l’agente è avvenuto a Milano lo scorso aprile.

Gli scenari

Gli altri club non restano a guardare. Napoli e Milan hanno valutato il giocatore come possibile rinforzo nella sessione estiva, mentre squadre come l’Aston Villa e l’Atletico Madrid si sono interessate senza tuttavia approfondire. L’Inter non dovrebbe quindi avere più la concorrenza di queste squadre perché nel frattempo si sono coperte con altri obiettivi; i nerazzurri inoltre potrebbero raddoppiargli l’ingaggio visto che Correa ed Arnautovic saluteranno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG