Il difensore italiano dovrebbe tornare in campo il prossimo gennaio: nonostante il brutto infortunio la Dea lo valuta tantissimo.

L’Inter oltre che sul campo si focalizza anche sulla ricerca di nuovi rinforzi per la propria difesa. Al centro in particolare ci sono Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 ma l’olandese vanta un’opzione per un rinnovo annuale.

L’obiettivo

L’Inter mira a rinforzare la propria retroguardia con un calciatore che possa adattarsi perfettamente alla difesa a tre prediletta da Inzaghi. In questa direzione, il nome di Giorgio Scalvini è emerso come candidato ideale, seguito da tempo dai dirigenti nerazzurri Piero Ausilio e Dario Baccin. Scalvini, giovane talento dell’Atalanta, rappresenta un profilo interessante ma il suo trasferimento è complicato da fattori come l’alta valutazione economica e un recente infortunio che lo terrà lontano dai campi fino al 2025.

Gli ostacoli

Al momento, la priorità consiste nell’attendere il suo ritorno in campo per valutare le condizioni fisiche e il recupero post-infortunio. Inoltre, l’Atalanta potrebbe decidere di trattenere il giocatore per un’altra stagione, sperando in una sua completa ripresa che aumenterebbe il suo valore sul mercato.

Gli scenari

Nonostante le incertezze, l’Inter potrebbe trovare nei buoni rapporti con l’Atalanta e, come evidenzia FcInterNews, nell’assenza di concorrenza diretta (dato che squadre come Napoli e Juventus sono orientate verso altri giocatori o moduli difensivi) lo spazio per avanzare nella sua strategia di mercato verso Scalvini.

