Difficile se non impossibile dimenticare figure del calibro di Paolo Maldini. I tifosi e non solo ne sentono ancora la mancanza. Nonostante sia passato tempo dall’addio al Milan di Paolo Maldini, il suo nome torna spesso a far rumore nel mondo rossonero. Molti tifosi ne sognerebbero il ritorno, altri magari meno. Maldini resta sempre e comunque un nome sul quale il dibattito non può essere di poco contro. Questo sentimento è amplificato anche dal fatto che l’ultima grande vittoria porta la sua firma come dirigente, così come quella di Massara. Lo scudetto del 2022 infatti è stato progettato anche dalle scelte vincenti di Maldini che hanno offerto a Pioli gli strumenti per vincere. Il Milan in difficoltà Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di […]

