Pulisic è sempre più indispensabile per il Milan ma occorre una gestione differente. Ecco il piano pensato da Fonseca. In un mondo del calcio che procede sempre più velocemente, trovare il giusto equilibrio tra l’utilizzo intenso dei giocatori e il loro benessere fisico diventa un’impresa non da poco. Il Milan, uno dei club più blasonati d’Europa, si trova ad affrontare questa sfida con Christian Pulisic, stella americana continuamente sotto i riflettori. La recente decisione del commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, di non impiegare Pulisic nell’amichevole contro il Messico, permettendo così al calciatore di rientrare a Milano in anticipo, apre una finestra sul delicato tema della gestione fisica degli atleti di alto livello. Il peso dell’assenza di Pulisic Non è un segreto che Pulisic rappresenti un perno fondamentale per il Milan. Da quando è approdato in Italia, l’attaccante americano ha dimostrato di essere una risorsa inestimabile per il club, […]

Leggi l’articolo completo Milan, Pulisic “spremuto” ma indispensabile: il piano di Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG