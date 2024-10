La sosta per le nazionali offre spunti di riflessione, come ad esempio una particolare classifica che farà storcere il naso a molti tifosi. Il Milan, con l’avvento di RedBird, ha dato avvio a un nuovo modello di business nel calcio che ha come primo obiettivo la sostenibilità. La cura dei conti, l’efficienza economica, sono valori dai quali l’attuale proprietà non trascende per arrivare ai successi sportivi. Nonostante questa politica possa sembrare rinunciataria, in realtà Cardinale desidera portare il Milan ai vertici del calcio attraverso vittorie in Italia e in Europa. A cambiare è solo il metodo e non la finalità che, a dispetto dei numeri, resta ambiziosa a voglia di primeggiare. Spendere non significa vincere La politica del Milan mira a ottimizzare le risorse umane ed economiche. Un acquisto da 50 milioni, per esempio, non garantisce un esito positivo perché non è la spesa a determinare il valore di un […]

Leggi l’articolo completo Il Milan paga meno di Inter e Juve, è ufficiale: il dato statistico, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG