Il Milan è finito nell’occhio del ciclone, sia come squadra che come società. L’ultima accusa al Club è senza dubbio forte.

La gara con il Napoli rischia davvero si essere un vero e proprio spartiacque della stagione del Milan. Sconfitta dura, pesante, soprattutto per i contenuti di riflessione che ha offerto. Tante le cose che non convincono e non sono piaciute, in particolare ai tifosi la cui pazienza sembra davvero aver raggiunto l’apice.

Malumori anche in seno alla società, il vertice avuto con il mister dopo la gara è un chiaro segnale di poca serenità a riguardo di una situazione che appare, almeno da fuori, sfuggire di mano sempre più. A mettere benzina sul fuoco arriva una nuova accusa alla società, rea di aver perso un’occasione.

Le cose che non vanno al Milan

Il Milan appare sempre più come un cantiere aperto con la scritta lavori in corso in bella mostra. In realtà è molto più di questo, ma in negativo. La sensazione è che siamo dinanzi a un progetto incapace di gettare anche la prima pietra per costruire le proprie fondamenta. In particolare la mano di Fonseca si è vista poco, se non per l’esclusione assidua di Leao. La fisionomia di squadra tarda ad arrivare, e i risultati sono uno specchio fedele di un contesto incerto. Il mercato, promosso in estate seppur con qualche lieve riserva, è quasi bocciato oggi alla luce di quanto visto contro il Napoli. Le seconde linee non valgono i titolari e, addirittura, non offrono realmente un’alternativa di ruolo al mister.

La dura accusa al Milan

Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha approfondito i temi di casa Milan e in particolare quelli relativi ad alcune scelte societarie, Il giornalista ha affermato che “il Milan ha dormito e ha perso una grande occasione. L’organico rossonero in mano a Conte lo vedrei molto competitivo. Questo con tutto il rispetto di Fonseca. Quella del Napoli contro il Milan è stata la classica partita di Conte. Deve giocare il calcio per fare punti ora. Per due anni è un giochino fantastico. Conte fa tutto a Napoli, il manager, ha le chiavi di tutto. Al Milan ci sono manager che si sentono i più bravi di tutti, che non avrebbero mai dato 8 milioni più bonus a Conte”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Antonio Conte, una garanzia

Alfredo Pedullà non perdona al Milan la non scelta dell’attuale tecnico del Napoli, affermando che “Conte non l’hai voluto peggio per te. Era un discorso che andava fatto col senno del prima non del poi. Ora paghi le conseguenze. Conte entra nella testa dei calciatori, ti porta due posizioni in più. Il primo anno rigenera i calciatori, li ricrea”. Ad oggi Conte vola in classifica, Fonseca invece rischia l’esonero, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che parlano di una fiducia a tempo concessa dalla società al tecnico portoghese.

