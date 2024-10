Il giovane centrale rossonero ha convinto Paulo Fonseca. Per lui si prospetta un futuro in prima squadra.

Delusione e rabbia per i rossoneri dopo la sconfitta contro il Napoli di Conte. Milan che è arrivato all’impegno di martedì senza quasi metà dei titolari, tra squalifiche e infortuni dell’ultimo minuto. I rossoneri non sono riusciti a ripercorrere la netta strada positiva che era stata tracciata dopo Udinese e Brugge.

La squadra si è impegnata e ha dato tutto, ancora una volta, senza però trovare la via dei punti. Meritata quindi la vittoria del Napoli di Conte, sempre più primo in classifica. Problemi anche sul fronte infortunati. Si è aggiunto anche l’infortunio Matteo Gabbia, e quindi per il Milan è un’emergenza in piena regola per quel che riguarda la difesa. L’italiano è addirittura in dubbio per la sfida contro il Real Madrid di martedì prossimo.

Fonseca primo responsabile, siamo d’accordo? Ci sono dubbi

Il mister portoghese al termine della partita, non ha nascosto la propria delusione per il risultato, pur riconoscendo gli errori che hanno condotto alla sconfitta. Con onestà, ha messo in luce l’impegno della squadra e l’intenzione di proseguire il lavoro per correggere le criticità, specie in fase difensiva. La determinazione nell’affrontare il percorso di crescita appare palpabile nelle parole del tecnico, che vede nel gruppo la forza per superare il momento.

Paulo Fonseca

Un giovane stupisce Fonseca: il punto

Il riferimento è a Coubis, un ex terzino destro che ha fatto benissimo negli anni in Primavera che poi è diventato difensore centrale. Un profilo moderno, abile palla al piede ma soprattutto dotato di doti fisiche importanti che gli consentono di ricoprire quel doppio ruolo molto utile. Un giocatore forte quindi che è sotto attenta osservazione di Fonseca per il ruolo di quinto centrale. Ad oggi davanti a lui c’è Bartesaghi, che per adesso è considerato un terzino sinistro e quindi un vice Theo Hernandez. Con il Milan Futuro però sta giocando da centrale e sta convincendo tutti: è molto probabile quindi che, in caso di necessità, sarà lui ad occupare lo slot rimasto vuoto.

