Yasser Al-Misehal, presidente della federazione calcistica dell’Arabia Saudita ha rilasciato un’intervista a Marca, discutendo della storica vittoria contro l’Argentina a Qatar 2022 e del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita. Di seguito le sue parole

VITTORIA CON L’ARGENTINA – «Al Mondiale abbiamo fatto bene con la storica vittoria contro l’Argentina, siamo soddisfatti. Abbiamo una strategia da anni. Il nostro obiettivo è entrare nella Top 20 del ranking FIFA nel 2034».

OFFERTA DELL’AL-NASSR – «Ogni club deve far fronte ai propri impegni finanziari nei confronti della Federazione. Non credo che l’Al Nassr, se si trattasse di quel club, metterebbe una cifra sul tavolo senza poter soddisfarla. In caso contrario, può essere un problema».

