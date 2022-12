La FIFA cambia lo speaker dell’Argentina dopo i comportamenti irrispettosi contro l’Olanda e la FIFA stessa

Lo speaker argentino si scalda e la FIFA lo caccia da Qatar 2022. Non stiamo parlando di una certa seconda voce del commento della Rai, ma di Momo Benavides. Scelto dalla federazione come speaker personale dell’albiceleste (ogni squadra al mondiale ne ha uno), è stato allontanato dopo aver dato in escandescenza contro l’Olanda e la FIFA stessa al termine del quarto di finale. Al suo posto Sergio Goycochea.

#Qatar2022 🇦🇷 Los embajadores de la vergüenza | #FIFA echó al influencer Momo Benavides como la voz del estadio 😡 La FIFA abre expediente disciplinario contra Argentina y Países Bajos por mala conducta de jugadores y cuerpo técnico. #FairPlay https://t.co/kwhbTMQAIs pic.twitter.com/p5YgmuVZHp — 𝑺𝒂𝒏𝒅𝒚 𝑪𝒍𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊 🇦🇷 🌻 (@sandraclivati) December 12, 2022

