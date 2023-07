Cristiano Ronaldo, punta di diamante dell’Al Nassr, ha parlato della tourneè e dell’imminente amichevole contro l’Inter

Durante la conferenza stampa dell’Al Nassr in Giappone, è Cristiano Ronaldo a prendere i microfoni e a parlare della sfida amichevole che attende la squadra contro l’Inter.

Ad attendere i nerazzurri ci sarà anche Marcelo Brozovic:

LE PAROLE– «Sono felice di essere qui. Abbiamo l’opportunità di giocare due grandi partite contro grandi avversarie, spero vi possano piacere. Sarà una buona preparazione per la stagione. Ci sono nuovi giocatori in arrivo e ci sono molte cose a cui puntare. Voglio vincere quanti più trofei possibile in questa stagione»

