Il centrocampista Miralem Pjanic ha detto la sua sul trasferimento del colombiano e sulla vicenda dell’attaccante belga.

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a Miralem Pjanic un parere sulla prossima Serie A ma non solo. “I club italiani non stanno facendo un mercato aggressivo, prima hanno l’esigenza di vendere. La lotta scudetto sarà la solita: Napoli, Juve, Inter, Milan. Nerazzurri e rossoneri stanno cambiando parecchio. Vedremo…“.

Juan Cuadrado

“Nel calcio non mi stupisce nulla. Cuadrado era libero dopo la scadenza di contratto con la Juve e se ha deciso di andare all’Inter per continuare a giocare ad alti livelli, va rispettato. Sono scelte, ma non va dimenticato quanto Juan ha dato alla Juve nei suoi 8 anni a Torino. Non è giusto paragonare Lukaku e Higuain, sono casi diversi. Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea…“.

