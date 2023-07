Le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, sulla prossima stagione del club bianconero

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

PAROLE – «La Juventus se riuscisse ad essere tranquilla e trovare un gioco migliore dell’anno scorso, ha il grande vantaggio di non giocare le coppe per cui potrà giocare settimana dopo settimana senza lo stress psicofisico delle coppe e competere in campionato non per arrivare quarta, ma per avvicinarsi quanto più possibile allo scudetto».

