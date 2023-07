Le parole di Aleksa Terzic, nuovo calciatore del Red Bull Salisburgo, dopo l’ufficialità del trasferimento dalla Fiorentina

Aleksa Terzic ha parlato ai canali ufficiali del Red Bull Salisburgo dopo il trasferimento dalla Fiorentina.

PAROLE – «I colloqui con il club sono stati ottimi, tutto sembrava già a posto. Ho parlato molto anche con Strahinja Pavlovic, che mi ha detto solo il meglio su questo club. Ora sono felice che il cambiamento sia avvenuto così rapidamente. Per me questo è un momento molto speciale. Ho deciso consapevolmente di unirmi all’FC Red Bull Salzburg perché so quali opportunità vengono offerte ai giovani giocatori qui. E voglio sfruttarle per svilupparmi ulteriormente e migliorare sempre di più».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG