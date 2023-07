L’ex attaccante Roberto Boninsegna, passato dai nerazzurri ai bianconeri nel corso della sua carriera, ha predicato calma nei giudizi verso il colombiano.

Roberto Boninsegna a Tuttosport ha parlato dei rapporti tra Inter e Juventus e dei giocatori che passano dall’una all’altra squadra. “Quando sono andato io alla Juventus c’erano delle perplessità. Tra i nerazzurri e la Juve c’è sempre stata un po’ di battaglia calcistica. Ho letto che ora i tifosi dell’Inter non sono contenti dell’arrivo del sudamericano. Anche magari per quel litigio nell’ultima Inter-Juventus”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Ecco, i tifosi devono capire che è stata una cosa di campo. E che Cuadrado militava nella squadra rivale. Quindi è normale che cercasse di fare il meglio per i suoi. I tifosi dell’Inter devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. Non per il suo passato e per quello che è stato. Non sono un veggente, ma auguro al colombiano di disputare un buon campionato. E che a seconda delle sue prestazioni in campo, venga giudicato dai tifosi nerazzurri“.

L’articolo Boninsegna: “Gli interisti giudichino Cuadrado per quello che farà in campo” proviene da Notizie Inter.

