Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, ha parlato dopo la sconfitta in amichevole con l’Italia: le dichiarazioni

Edy Reja ha parlato a Rai Sport dopo Albania-Italia.

LE PAROLE – «La prestazione c’è stata nella ripresa. Nel primo ci hanno pressato alti, poi abbiamo cambiato per metterli in difficoltà e ce l’abbiamo fatta. Non abbiamo concretizzato, ma l’impressione è quella di aver visto una buona gara. Futuro? C’è il presidente qui, vedremo. L’importante è il bene dell’Albania».

L’articolo Albania, Reja: «La prestazione c’è stata, buona gara la nostra» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG