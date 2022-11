Moreno Mannini, ex giocatore, ha parlato del momento della Sampdoria in campionato e del futuro di Stankovic

Moreno Mannini, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa il momento della Sampdoria in campionato ma non solo.

MOMENTO – «Questa sosta per i Mondiali dà una grande mano alla Samp. Un’eventuale cessione della società darebbe tempo ai nuovi proprietari di organizzare un calciomercato di gennaio. In campo poi il vortice negativo era tale da non consentire di fare punti in classifica. Sono d’accordo con i tifosi: i calciatori della Samp non hanno più alibi ed hanno l’unico interesse di prendere lo stipendio a fine mese. Devono metterci un po’ del loro e non c’è tutto questo attaccamento alla causa, se escludiamo Quagliarella e pochi altri».

STANKOVIC – «Se avrebbe senso cambiare allenatore? Non avrebbe senso. Rimescoleresti il brodo e basta, dando alibi ai giocatori. Chi è capace a giocare al calcio sa anche mettere gli altri in condizione di giocare bene».

SOCIETA’ – «Lanna Marco sta facendo un bel lavoro. Ha riavvicinato la tifoseria alla società, ma è un presidente senza portafoglio, non può fare granché. L’appoggio dei tifosi se l’è riconquistato, dopo i tempi bui di Ferrero. I nomi che potrebbero rilevare la società sono importanti, ma non sono arrivate né risposte positive, né smentite».

