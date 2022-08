L’ex Milan, Demetrio Albertini parla del nuovo acquisto belga del Milan, riponendo tutte le sue curiosità su di lui.

Queste le parole di Demetrio Albertini, ex Milan che ha parlato del nuovo acquisto rossonero, il belga, Charles De Ketelaere ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue parole: “Se mi ha sorpreso questo investimento dei rossoneri? Direi di no, perché è un’operazione perfettamente in linea con la filosofia del club. Non a caso è proprio il belga il giocatore per il quale nutro maggiori curiosità. È giovane, ma ha già alle spalle gare di Champions. Ha talento, può essere schierato in diverse posizioni dell’attacco e penso che con Pioli abbia ancora enormi margini di crescita.“

Maurizio Ganz allenatore del Milan Women, parla a DAZN della situazione della squadra femminile: “Stiamo costruendo un Milan Femminile che abbia i valori e pensiero da rossonere: sudare e dedizione per i colori rossoneri. Fondamentale il ‘Noi davanti all’Io. Una squadra che darà battaglia, che farà bel gioco, sogniamo qualcosa di grande.“

