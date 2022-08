I nerazzurri valuteranno in questi giorni le condizioni del centrocampista croato anche se quest’anno in rosa un suo sostituto c’è.

L’Inter è in ansia ma non più di tanto per le condizioni di Marcelo Brozovic: il croato rischia di saltare la prima di campionato per un affaticamento muscolare al polpaccio che gli ha impedito di giocare anche l’ultima amichevole contro il Villarreal.

Marcelo Brozovic

Gli esami strumentali hanno confermato l’affaticamento, l’ex Dinamo Zagabria si allenerà a parte e venerdì si deciderà se convocarlo o meno per la gara di Lecce. Si tratta dello stesso muscolo che tenne fuori Brozovic per un mese tra febbraio e marzo nella passata stagione, l’Inter in quel periodo perse tantissimi punti per la corsa Scudetto. Quest’anno però c’è Kristjan Asllani, probabile che giochi lui visto che gli impegni ravvicinati non consigliano di rischiare il croato.

