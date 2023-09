Albertini: «Il doping non è un problema nel nostro calcio. Stupito dal caso Pogba». Le dichiarazioni sul francese

Demetrio Albertini ha parlato a margine dell’Italian Padel Awards. Il suo commento sul caso Pogba–Juve.

ALBERTINI – «Ogni situazione di questo tipo ti stupisce, ma aspettiamo le controanalisi per capire cosa e come è successo. Il doping è ancora un problema nel nostro calcio? Penso di no e non lo dico con superficialità, ma per la tutela alla salute che c’è oggi. E il calciatore è patrimonio della società per il quale serve fare attenzione».

The post Albertini: «Il doping non è un problema nel nostro calcio. Stupito dal caso Pogba» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG