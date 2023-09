Gorgone teme la Juve: «Girone B? Attenzione alla Next Gen». Le dichiarazioni dell’allenatore della Lucchese

Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese, ha parlato del girone B di Serie C al Quotidiano Sportivo. Le sue dichiarazioni sulla Juventus Next Gen.

GORGONE – «Non sono originale quando dico che è il girone di ferro di quest’anno. In passato era il raggruppamento meridionale, ma ora si è alzato tantissimo il livello delle difficoltà. A parte le strafavorite con in primis le due retrocesse e le varie Entella, Pescara e Cesena, poi ci sono compagini attrezzatissime come Carrarese, Torres ed attenzione alla Juventus Next Gen. Guardate il Rimini: ha in organico gente come Morra, Capanni e Cernigoi e dopo due giornate è ancora senza punti e questo la dice lunga».

