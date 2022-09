Demetrio Albertini parla alla Domenica Sportiva su Rai 2 dell’Inter e soprattutto del tecnico Simone Inzaghi.

Sono queste le parole di Demetrio Albertini alla Domenica Sportiva su Ra1 2 che ci tiene a difendere Simone Inzaghi allenatore dell’Inter: “Sì, è troppo presto per dire che la squadra lo abbia abbandonato. L’anno scorso l’Inter ha fatto un buon campionato, a tratti si parlava di un’Inter che non giocava così bene da tantissimi anni. Non possiamo dimenticarci di tutto il lavoro fatto da Simone. E poi è ancora presto. C’è stato un momento in cui ho visto i giocatori spaesati: non so se demotivati o in affanno, forse l’Inter si è persa un po’ a centrocampo.“

Simone Inzaghi

Pazzini a DAZN parla così dei nerazzurri: “L’Inter aveva iniziato bene con quel bellissimo gol avviato da Handanovic, poi però il passaggio sbagliato di Calhanoglu ha cambiato l’inerzia della partita. Il Bayern sarà l’occasione per dare una scossa all’ambiente.”

