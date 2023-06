Il Pisa ha scelto Alberto Aquilani come nuovo allenatore: prima panchina tra i professionisti per l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina

Il Pisa ha scelto Alberto Aquilani come nuovo allenatore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo settimane di colloqui tra il tecnico ex della Primavera della Fiorentina e il ds Kolarov, l’accordo è raggiunto.

A 39 anni si tratta della prima panchina tra i professionisti per l’ex di Roma, Liverpool, Juve, Milan e Fiorentina. Per lui un contratto biennale.

