Alcaraz Juve, da Verona è partita la missione per convincere Giuntoli: i dettagli sul possibile riscatto dell’argentino

Da Verona è partita la missione di Alcaraz per convincere Giuntoli a riscattarlo dal Southampton alla fine della stagione. Come sottolineato da Tuttosport, l’argentino, che non deve fare i conti con lo scoramento dettato dalla lunga e sfibrante rincorsa sull’Inter finita male, deve invece sfruttare ogni occasione per dimostrare il suo valore.

La Juve, comunque, non ha intenzione di riscattarlo alle cifre pattuite a gennaio, ma sarebbe disposta ad un investimento ugualmente sostanzioso se rapportato alle capacità delle proprie casse. Ogni partita giocata, quindi, sarà utile ad Alcaraz per convincere Giuntoli di aver posto le basi per un acquisto azzeccato.

