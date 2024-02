Su Tuttosport, Guido Vaciago ha commentato così le parole di Alex Sandro dopo Verona–Juve.

VACIAGO – ««Ci è mancata la concentrazione», dice il brasiliano (che, tra l’altro, lo aveva fatto ampiamente capire in campo). E la frase stona un po’ in bocca a uno che prende sei milioni di euro a stagione per mettercela, quella concentrazione, una volta alla settimana per poco più di un’ora e mezza».

