Di Francesco duro su Huijsen. Ecco le sue parole sul talento della Juve post Frosinone-Roma.

HUIJSEN – «Non si deve permettere di fare quello che ha fatto. È una mancanza di rispetto, mi aveva chiamato anche per venire qui a Frosinone. Finisce lì perché non voglio innescare una polemica che non ha senso. Ha mancato di rispetto alla mia squadra e al pubblico».

