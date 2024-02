De Rossi: «Huijsen ha sbagliato dopo il gol. Non lo farà più». Il tecnico della Roma riprende il difensore

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Frosinone. Di seguito le sue parole sul talento in prestito dalla Juve.

HUIJSEN – «Non ho capito ancora cosa ha fatto per prendere l’ammonizione, è un peccato ma secondo me non è niente di grave. Ha l’età di mia figlia, imparerà. Non posso fare la morale, quello che posso dirgli è che gli è costato un tempo e a noi un cambio ma sbagliando si cresce. La prossima volta non lo farà più».

The post De Rossi: «Huijsen ha sbagliato dopo il gol. Non lo farà più» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG