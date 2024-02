La Juventus Next Gen ospita la Lucchese nel posticipo di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE

La Juventus Next Gen, reduce da quattro vittorie consecutive, ospita la Lucchese per consolidare un posto Playoff nel girone B di Serie C. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Juventus Next Gen-Lucchese 0-1: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È iniziata Juventus Next Gen-Lucchese.

6′ Ci prova Magnaghi – Primo tiro del match da parte della squadra ospite con l’attaccante. Tutto facile per Daffara.

10′ Ancora Lucchese – Insistono gli ospiti. Tiro di Di Santo che finisce lontano dallo specchio della porta.

16′ GOL LUCCHESE – Cangianiello si smarca in area di rigore e scarica il destro in porta. Daffara devia il pallone ma non riesce a salvare, ospiti in vantaggio.

Migliore in campo Juve:

Juventus Next Gen-Lucchese 0-1: risultato e tabellino

Reti: 16′ Cangianiello (L)

Juventus (3-5-2): Daffara; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou. Palumbo, Hasa, Turicchia; Guerra, Anghelé. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Savona, Pedro, Cerri, Comenencia, Rouhi, Savio, Damiani, Bonetti, Sekulov, Da Graca. All. Brambilla

Lucchese (4-3-3): Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna, Tumbarello, Disanto, Quirini, Sabbione, Gucher, Cangianiello, Visconti, Magnaghi. A disposizione: Coletta, Brti, Alagna, Astrologo, Djibril, Russo, Fazzi, Yeboah, De Maria. All. Gorgone

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari

Ammoniti:

Espulsi:

The post Juventus Next Gen Lucchese 0-0 LIVE: vantaggio ospite, sblocca Cangianiello appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG