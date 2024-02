Dura analisi del Corriere della Sera sul momento della Juve. Ecco il commento del quotidiano.

CORRIERE DELLA SERA – «La Juve non c’è più. Un pareggio insulso che conferma la crisi in cui la Signora è precipitata: due miseri punti in quattro partite, tre delle quali giocate con squadre impegnate nella lotta per la salvezza. Altro che sogno scudetto. In 20 giorni la Juve si butta via. Una squadra involuta, grigia, sfiduciata, come se avesse staccato la spina. Sconfitta a San Siro, ha alzato bandiera bianca e contro il Verona soffre cento minuti in apnea senza mai riuscire a prendere in mano il comando delle operazioni».

The post Corriere della Sera: «La Juve non c’è più. Dopo San Siro ha alzato bandiera bianca» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG