Alcaraz Juve, quanti sorrisi! La gioia del nuovo acquisto è totale. La gallery dell’arrivo del centrocampsita a Torino – FOTO

La Juve dal proprio sito ha pubblicato una gallery di foto dell’arrivo di Alcaraz a Torino (clicca qui).

Il nuovo acquisto bianconero non ha nascosto tutta la sua gioia per l’inizio di questa avventura in bianconero. L’argentino, come si vede dalle immagini, si è lasciato andare a tanti sorrisi pieni di un misto di soddisfazione ed emozione. E i tifosi già fremono per l’attesa di vederlo in campo…

