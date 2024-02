Conte Milan, nuovo indizio? Il gesto dell’ex Juve fa sperare i tifosi rossoneri. La rivelazione sull’allenatore

Nella serata di martedì Antonio Conte è stato a cena in un noto ristorante di Milano con i membri del suo staff. A rivelarlo è il giornalista Alessandro Jacobone.

Il gesto dell’ex allenatore della Juve ha mandato in fibrillazione i tifosi del Milan, visto che da ormai qualche tempo si vocifera di un possibile approdo di Conte sulla panchina rossonera al posto di Pioli. E chissà che la cena non sia un nuovo indizio legato in qualche modo a questa ipotetica situazione…

The post Conte Milan, nuovo indizio? Il gesto dell’ex Juve fa sperare i tifosi rossoneri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG