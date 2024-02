Alcaraz Juve, spunta il retroscena: ecco come ha detto si ai bianconeri. I dettagli della trattativa per l’argentino

Come è andata la trattativa che ha portato Alcaraz a dire si alla Juve? L’argentino, nella sua prima intervista ufficiale, ha svelato tutti i retroscena e i dettagli.

COME HA SAPUTO DEL’INTERESSE DELLA JUVE – «Si devo dire che è stato tutto molto rapido ma anche molto bello. Il mio procuratore, Sebastian, mi ha spiegato che la Juventus era interessata. Io ho cercato di restare tranquillo insieme alla mia fidanzata che mi ha dato il suo sostegno negli ultimi giorni. E’ stato molto bello, sapevo di dover stare calmo perché non era detto che tutto andasse a buon fine. Per fortuna è andata bene e ora che sono qui sono molto contento di questi miei primi giorni alla Juventus e di essere arrivato in questo grande club. E’ una bella sensazione».

