Dimarco “spaventa” la Juve: ha un record in Serie A. E l’anno scorso… I numeri del giocatore dell’Inter verso lo scontro diretto

Dimarco con la Fiorentina ha riposato per essere fresco e pronto per affrontare la Juve nello scontro diretto dal sapore di scudetto. Come ricordato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, poi, fu proprio lui a segnare il gol decisivo per l’Inter, contro i bianconeri, nella semifinale di Coppa Italia.

E in questa Serie A Dimarco ha un record: è il difensore ad aver preso parte a più gol (3 reti e 5 assist). Numeri e situazioni che fanno avere un po’ di paura alla Juve…

