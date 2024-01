Aldair, difensore brasiliano ed ex Roma, ha rilasciato le sue impressioni sui giallorossi a La Gazzetta dello Sport

Bandiera romanista, 58 anni, il brasiliano Aldair interviene sulla scelta della società giallorossa che ha deciso di puntare su Daniele De Rossi. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

LA SCELTA – «La scelta della Roma è giusta. I tifosi volevano molto bene a Mourinho, ma i risultati non arrivavano e in questi casi è normale che la società possa cambiare. Quando ha un allenatore così importante che ti chiede sempre tanto, ci può stare anche che alla lunga qualche giocatore soffra. Anzi, io penso che se si fosse andati avanti sarebbe stato Mou a lasciare: voleva giocatori che non arrivavano…».

DE ROSSI – «Daniele vuole fare questo, ci crede, è determinato. É sempre stato vicino ad allenatori importanti, ha avuto una buona esperienza con Mancini in nazionale, mentre quella alla Spal non è andata benissimo. Ma sono passati quasi 5 anni da quando ha smesso di giocare, il suo sogno è allenare. La Roma ha fatto bene a puntare su di lui, non certo per la sua esperienza, ma perché è un ragazzo di casa. Io credo che possa far bene, speriamo che la squadra lo segua in questa sua grande voglia di far bene».

L’EREDITA’ DI MOU PESA – «Vedremo, ma Daniele ha un carattere forte e conosce la piazza. Per me è un predestinato, ha tutto per fare bene. L’addio di Mou è stato un grande dolore per tanti, ma il fatto che ci sia De Rossi farà piacere a tutti».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG