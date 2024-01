Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato al termine della partita vinta contro la Sampdoria in conferenza stampa

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato al termine della partita vinta in Serie B contro la Sampdoria in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Potevamo andare, avevamo energie e invece hanno creato più pericoli loro. È un calo di attenzione, forse eravamo convinti fosse finita e su questo dobbiamo lavorare. Ci siamo passati, le partite non sono mai chiuse. Bene la vittoria, ma ci sono tante cose su cui lavorare».

MAN – «Si diverte, gioca, riesce a fare le cose. Quello che faccio con lui mi piace farlo con tutti, creare le condizioni per farli esprimere nel potenziale, in un ambiente di fiducia. Avevo tanti giocatori anche oggi che non hanno trovato spazio e sono rimasti male, per me è più complicato questo. L’ambiente che vogliamo creare è una squadra di giovani che possano esprimersi. Dennis sta raccogliendo molto, mi auguro che anche altri possano prendersi soddisfazioni».

RIGORE – «Il gol rompe sempre gli equilibri. Domenica al 96′ in una situazione borderline, su tiro di Charpentier, potevamo ottenere un rigore e non c’è stato. Stop. Devo complimentarmi con la mia linea, perché quando la Samp ha spinto molto abbiamo difeso bene, abbiamo messo i giocatori della Samp in fuorigioco e finire la partita senza subire gol ci ha permesso di mantenere equilibrio»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG