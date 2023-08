Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli architetti di Milano, ha parlato di San Siro e del futuro di Inter e Milan

Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli architetti di Milano, ha voluto parlare della questione San Siro e della decisione di Inter e Milan tramite il Corriere della Sera.

LE PAROLE – «E adesso che cosa ne facciamo di tutti i progetti sull’area di San Siro? Non doveva succedere. Bisognava arrivare più preparati al Dibattito pubblico: la precedente Sovrintendenza poteva dare un parere prima e il Comune doveva sollecitarlo, prevedendo già soluzioni alternative. Invece sembra che il dibattito sia stato inutile e che i progetti del cosiddetto Mosaico San Siro, sulla ricucitura di un quartiere diviso, degradato e pieno di contraddizioni non abbiano avuto alcun peso sulla decisione. Quale sarà il futuro dello stadio?I concerti sono contestati dai residenti, la struttura ha problemi di stabilità e parti inagibili con costi di 10 milioni l’anno insostenibili per il Comune. E c’è anche chi gioisce. La Sovrintendenza poteva valutare meglio, considerando anche l’equilibrio di danni e benefici all’intero sistema città: il destino dello stadio, di fronte a un quartiere, passa in secondo piano».

