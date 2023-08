L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha espresso il suo parere sulla trattativa che potrebbe portare il serbo a Milano.

Niccolò Ceccarini a Sky Sport ha parlato del probabile acquisto da parte dell’Inter di Lazar Samardzic. “Credo che Samardzic sia un giocatore importantissimo e non mi aspettavo che i nerazzurri prendessero un altro centrocampista“.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

“Secondo me, il club nerazzurro ha fiutato che in questo momento fa un affare prendendo il giocatore a cifre contenute e quindi ha deciso di fare questo investimento. Il calciatore ha margini di miglioramento enormi. Tra l’altro so che ci sarà Pozzo a Milano per chiudere la trattativa con i dirigenti dell’Inter, Ausilio e Marotta“. La trattativa è molto ben avviata e la chiusura è vicina.

L’articolo Ceccarini: “Non mi aspettavo che l’Inter prendesse anche Samardzic, i dirigenti avranno fiutato l’affare” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG