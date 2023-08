Kamada Lazio, tutto fatto per il giapponese in biancoceleste secondo Sky Sport: i dettagli dell’accordo

Stando a quanto riferito da Sky Sport, in queste ore la Lazio ha stretto per l’acquisto di Kamada, pronto a sbarcare in Italia.

Non dovrebbero esserci colpi di scena per l’arrivo del giapponese, pronto a firmare un biennale con opzione per un terzo anno di accordo.

