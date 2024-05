L’attaccante del Partizan Aldo Kalulu ha rivelato alcune curiosità su suo fratello Pierre.

Annata da dimenticare questa che si sta concludendo per il difensore del Milan Pierre Kalulu che però non molla in vista del futuro, MilanNews ne ha parlato col fratello Aldo. “Lo sento ogni giorno. Io e Gedeon siamo i fratelli maggiori e abbiamo la fortuna di fare tutti lo stesso lavoro, condividendo quindi le nostre belle e brutte esperienze quindi è molto importante prepararlo”.

Il retroscena

“C’erano tanti club su Pierre prima del passaggio al Milan. Ripensando al discorso che gli fece il club, nella fattispecie da Paolo Maldini, eravamo davvero orgogliosi che avesse scelto il Milan”.

Pierre Kalulu

Stagione costellata da infortuni

“⁠Ci sono già passato… In carriera potrebbe succedere, ma la cosa più importante è come reagire… Ho parlato con lui e Gedeon, metteremo le cose a posto e lo prepareremo per la prossima stagione che sarà diversa. Pierre tornerà prima della fine della stagione. Questo è tutto quello che posso dire”. Il francese si è infortunato a metà marzo.

Il suo ruolo

“Mi è sempre piaciuto come difensore centrale, sin da quando eravamo ragazzini”.

L’attaccamento ai colori rossoneri

“I tifosi amano Pierre ed è una cosa reciproca. Credetemi, ha il Milan nel cuore”.

I derby

“Pierre mi ha parlato tanto del derby di Milano ma quel che posso dire è che il ‘derby eterno’ di Belgrado è la migliore esperienza della mia carriera”.

L’articolo Aldo Kalulu: “La prossima stagione di Pierre sarà diversa, rimetteremo le cose a posto, ecco quando tornerà in campo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG