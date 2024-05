Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano si dice convinto che i rossoneri avrebbero voluto l’italo-brasiliano come successore di Pioli.

Peppe Di Stefano a Radio Rossonera ha sostenuto che il Milan gradisce molto il modo di lavorare di Thiago Motta. “Penso che se il Milan avesse avuto campo libero avrebbe scelto Thiago Motta come modello perfetto, oggi gli serviva. È giovane e si integrerebbe perfettamente con il management giovane del Milan, ex compagno di Ibra, ha fatto concretamente un’impresa col Bologna e sa valorizzare i giocatori. La Juventus è un po’ più avanti ma non ha chiuso. Io mi aspetto tutto e il contrario di tutto in queste settimane. Secondo me non è ancora nulla definito”.

Thiago Motta

Nulla di definito

“Quante trattative sembrano chiuse e poi falliscono? Quante a volte sembrano impossibili? Ragionando insieme a voi, se Amorim va al Chelsea, Pochettino che fa Non sto dicendo che può essere un nome per il Milan, ma per me bisogna fare ragionamenti non guardando soltanto una direzione, ma a 360 gradi. In Europa cambieranno tante panchine. Un altro nome che è stato accostato è quello di Fonseca, che non solo è bravo ma mi dicono lavorare bene con questo tipo di progetto. Anche lì c’è da capire volontà di proprietà prima e dirigenza poi”.

Situazione in divenire

“A noi dicono che Thiago Motta è quasi un promesso sposo della Juventus, ma nel calcio non si sa mai. Dipende dalla Juve, ma ha un allenatore con un anno di contratto. E la proprietà ha sempre difeso Allegri. I dirigenti probabilmente vogliono cambiarlo, ma chi deciderà? Se la Juve non si libera, cosa fai? Lo perdi? Tutto andrà valutato, ma credo che sottobanco stiano preparando soluzioni e piani A, B e C”.

L’articolo Di Stefano: “Ecco che allenatore avrebbe scelto il Milan se avesse avuto campo libero” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG