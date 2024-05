I rossoneri molto probabilmente acquisteranno un difensore centrale la prossima estate e molti rumours riguardano il brasiliano dell’Aston Villa.

Continuano ad arrivare conferme sul fatto che il Milan sia interessato a ingaggiare Diego Carlos dell’Aston Villa nel mercato estivo.

La situazione

I primi a dare la notizia sono stati gli spagnoli di AS e ora ne parla anche Calciomercato.com: Geoffrey Moncada avrebbe già avviato i primi contatti per una trattativa con il suo agente Bertolucci. Restano ovviamente obiettivi anche Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier del Brest e Maxrence Lacroix del Wolfsburg perché in caso di uscite nel reparto arretrato chiaramente gli ingressi saranno almeno 2. Simon Kjaer è in scadenza di contratto e andrà via certamente a fine stagione mentre Malick Thiaw ha diverse offerte da Germania e Spagna e può garantire una bella plusvalenza.

Geoffrey Moncada

Gli scenari

Moncada dunque ci sta provando per Carlos che nel frattempo non è più un titolare inamovibile nell’Aston Villa di Unai Emery a causa dell’arrivo di Pau Torres. Il dirigente rossonero apprezza il 31enne per la sua leadership, la sua esperienza e le abilità nel gioco aereo e nella marcatura. L’operazione però va considerata piuttosto complessa per il Milan. L’Aston Villa, infatti, non vuole perdere gran parte dell’investimento di 31 milioni di euro fatto due anni fa per strapparlo al Siviglia; in tutto ciò il brasiliano ha ancora due anni di contratto. Piccola curiosità: Diego Carlos al Siviglia è stato allenato da Julen Lopetegui, allenatore trattato dal Milan ma non tanto gradito alla piazza.

