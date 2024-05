La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ha partecipato al dibattito sul possibile prossimo allenatore dei rossoneri.

Monica Colombo a Radio Rossonera ha dichiarato che secondo lei la presa di posizione dei tifosi del Milan su Julen Lopetegui ha colto nel segno. “Lopetegui in questo momento mi sembra l’opzione meno probabile. La società ha mostrato sensibilità nei confronti della reazione dei tifosi e mi pare abbia reso meno calda la pista che conduce a Lopetegui. Sul piatto ha anche un’offerta del West Ham e un interessamento del Manchester United e di conseguenza credo che i tempi del Milan non necessariamente collimano con le esigenze del tecnico spagnolo”.

Sul tecnico del Brighton

“Sicuramente a De Zerbi hanno pensato: sa valorizzare i giovani, è prodotto del settore giovanile del Milan, è cercato dalle big d’Europa. Ma comporta una spesa non irrilevante. Tra i 15 milioni di euro della clausola, più i 5 netti che diventano 10 lordi, più gli 8 che bisogna riconoscere a Pioli… Sono tanti. Qualora Pioli non si accasasse presso un altro club non credo sia disponibile a lasciare un anno di contratto al Milan”.

L’incidenza di Ibrahimovic

“Forse gli abbiamo attribuito un decisionismo eccessivo. Non mi sembra che intenda entrare a gamba tesa sulle decisioni societarie o prevaricare le opinioni degli altri col proprio punto di vista. Se Lopetegui è diventato meno caldo non è per l’intervento di Zlatan, ma per la sommossa popolare. Tutti noi siamo curiosi di vedere come agirà. Le sue parole da consulente Redbird le abbiamo sentite solo dal palco del Financial Times, ma per il resto non si è ancora sbilanciato. Anch’io sono curiosa di vedere come andrà a finire questa vicenda”.

