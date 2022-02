L’ex attaccante dell’Inter si esprime così sul momento interista e sul dualismo tra il Toro e il cileno.

L’Inter fa bene ad alternare Lautaro Martinez e Sanchez? Intervenuto a Radio Deejay, l’ex attaccante dell’Inter, Aldo Serena, ha espresso la propria opinione sul dualismo che c’è in casa nerazzurra tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. “Cosa manca all’Inter? È un momento di poca lucidità da parte degli attaccanti ma il volume di gioco e la capacità atletica e fisica dimostrano che l’Inter è in condizione.

Nel momento topico, in occasione del tiro o dell’ultimo passaggio, è lì che sta mancando. Il dualismo Sanchez-Lautaro sta portando entrambi in una condizione mentale non giusta per mettere in campo le proprie qualità. Il Genoa ha fatto una buona partita comunque”. Con il rientro di Correa, le cose potrebbero cambiare, per il bene della squadra.

