L’ex tecnico rossonero analizza il momento delle due milanesi e vede una favorita per lo scudetto.

Arrigo Sacchi crede nella rimonta dell’Inter. Alla Gazzetta dello Sport, il simbolo del Milan di Berlusconi esprime la propria opinione sul momento-no dei nerazzurri. “Perché l’Inter ha rallentato? Troppe partite. Ne hanno fatte sei in venti giorni. Adesso i nerazzurri sono in un momento difficile, segnano poco, c’è qualche giocatore, tipo Brozovic o Perisic, non in grande forma.

Diciamo che la squadra sta respirando. Va tenuto in considerazione che gli impegni di Champions League tolgono energie fisiche e nervose. A una sfida europea cominci a pensarci dieci giorni prima, e ti sfianca. Però all’Inter non manca l’esperienza per gestire questo momento. Il campionato scorso ha dimostrato che questa squadra ha alti valori tecnici e morali. Adesso si tratta di tirarli fuori e sono sicuro che Simone Inzaghi, bravo finora nel gestire il gruppo, saprà toccare le corde giuste. A cominciare dal derby di Coppa Italia, naturalmente. Per me l’Inter resta la grande favorita per lo scudetto”.

