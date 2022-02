Martedì 1 marzo si gioca un altro derby tra le milanesi: chi vince si rilancia e dà un segnale per la lotta scudetto.

È vero, è la Coppa Italia ma le ripercussioni possono riguardare anche il campionato in corso. L’Inter ritrova Milan Skriniar, tenuto a riposo contro il Genoa, per alzare il muro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’assenza del leader della difesa nerazzurra non si è fatta sentire, almeno in termini di gol subiti. La porta di Handanovic è rimasta inviolata e questa è già una buona notizia in questo momento per l’Inter.

Una mossa, quella del tecnico Inzaghi, che ha tenuto conto del derby di Coppa Italia. L’occasione per rivedere contro Skriniar e Leão. Il portoghese se l’è trovato davanti in sei derby e non è mai riuscito a fargli gol: 4 vittorie di Skriniar, un pari e un successo del portoghese. I nerazzurri devono vincere questo duello per avvicinarsi con convinzione alla vittoria. Il Milan sogna un altro sgambetto che ribalterebbe i giudizi di inizio stagione.

