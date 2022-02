L’argentino è a un passo dal completo recupero. Inzaghi non vede l’ora di scommettere nuovamente sul suo pupillo.

Ora che l’infermeria sta per svuotarsi, l’Inter sorride e prepara nuove mosse a sorpresa. Il Corriere della Sera scrive dell’importanza di Joaquin Correa, non tanto per i gol quanto per la possibilità di fornire a Inzaghi una valida alternativa ai titolari. Le scelte (obbligate) sono diventate dunque un limite per l’Inter. Dzeko, Lautaro Martinez e Sanchez sono entrati a turno nel loro momento di crisi.

Ecco perché il ritorno in campo del Tucu diventa fondamentale. Imprevedibilità e dribbling sono le caratteristiche dell’argentino, capace di mettere a segno due doppiette nelle poche occasioni in cui ha giocato con spensieratezza. Un fattore a favore dei nerazzurri, che credono ancora allo scudetto.

